Atletica: Non solo Jacobs, tutti i trionfatori ad Istanbul

L'Italia chiude nel quarto posto al Medagliere

06-03-2023 16:20

Gli Europei indoor di Atletica svoltisi ad Istanbul si sono chiusi con una certezza: l’Italia ha diverse alternative nell’atletica maschile e femminile e le occasioni di crescere ulteriormente togliendosi anche diverse soddisfazioni sono molte. La spedizione azzurra ha chiuso complessivamente al quarto posto, con due ori (Samuele Ceccarelli nei 60 metri e Zane Weir nel lancio del peso) e quattro argenti (Marcell Jacobs nei 60 metri, Larissa Iapichino nel lungo, Dariya Derkach nel triplo e la 4×400 metri femminile). E’ stata vinta anche la classifica a punti, e questo non era mai successo in una competizione continentale.

Prestazioni molto apprezzate anche dal direttore della Nazionale Antonio La Torre ai microfoni della RAI: “L’Italia non superava gli 80 punti dal 1992. Io parlo sempre di squadra e dico che ci sono due ori, due migliori prestazioni europee, record nazionali, tanti piazzamenti e una squadra giovanissima come media. E 24 azzurri su 49 sono andati in finale. Molti primati stagionali, molti noni posti: siamo arrivati a 20 finalisti. Guardiamo dopo questa spedizione, passo dopo passo, con più tranquillità e con i piedi per terra, con ritrovata consapevolezza. Il clima nella squadra è cambiato”.

Entusiasmo, questo, che ha le radici alle Olimpiadi di Tokyo e che porta il movimento a focalizzarsi ai prossimi eventi: i Mondiali di Budapest (19-27 agosto), gli Europei di Roma (7-12 giugno 2024) e le Olimpiadi di Parigi (1°-11 agosto 2024).