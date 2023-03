Atletica – Ostacolisti su di giri, Dal Molin e Simonelli in finale

Continuano gli Europei indoor di Istanbul giunti all’ultima giornata: assegnati i titoli di salto in lungo e salto in alto, l’Italia continua a fare bene e piazza due atleti nella finale 60 hs.

05-03-2023 11:20

Alla Atakoy Arena di Istanbul è stata mattinata di salti e di medaglie con le gare del salto in lungo maschile e salto in alto femminile giunte ad incoronare il loro re.

Nella prima ad andare lontanissimo è Miltiadis Tentoglous che con un balzo di 8.30 metri si laurea campione continentale bissando i titoli conquistati nel 2019 e nel 2021. Alle sue spalle lo svedese Thobias Montler (8.19 metri) ed il rumeno Gabriel Bitlan (8 metri).

Nel salto in alto, invece, si prende la scena Yaroslava Mahuchikh, brava a saltare al primo tentativo 1.98 metri. A completare il podio l’olandese Britt Weermann (1.96) e l’altra ucraina Katerina Tabashnyk (1.94).

C’è gloria anche per l’Italia che ha messo in campo 4 atleti nei 60 hs. Tra gli uomini staccano il pass per la finalissima sia Paolo Dal Molin (7.62) sia Lorenzo Simonelli (7.74), mentre non ce l’hanno fatto Hassane Fofana ed Elisa Di Lazzaro, eliminati in semifinale.