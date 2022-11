Atletica, per l'Europeo di Cross ci sarà anche Jakob Ingebrigtsen

30-11-2022 10:10

Comincia a prendere forma il cast degli Europei di cross di Venaria Reale di domenica 11 dicembre. Tra le stelle di Piemonte 2022 non mancherà il campione olimpico dei 1500 e campione del mondo dei 5000 Jakob Ingebrigtsen, uno degli uomini-simbolo dell’atletica europea e mondiale. Il fuoriclasse del mezzofondo è tra i convocati ufficializzati dalla Federazione norvegese e sarà in gara al Parco La Mandria per confermare il titolo conquistato lo scorso anno a Dublino. Nel palmares del fenomenale 22enne ci sono anche quattro vittorie consecutive agli EuroCross nella categoria under 20, la prima proprio in Italia, a Chia, nel 2016. Numeri da record per un atleta che non ha mai perso in questa competizione: cinque partecipazioni, cinque vittorie.

A fare squadra con lui ci saranno anche i due fratelli maggiori Henrik e Filip, entrambi già medaglia d’oro nella manifestazione, Henrik tra gli U23 nel 2012 e Filip tra i senior nel 2018. In questa stagione Jakob Ingebrigtsen ha vinto il titolo mondiale a Eugene nei 5000 dopo l’argento nei 1500, e a Monaco di Baviera ha ribadito il dominio d’oro di quattro anni prima confermando le vittorie nei 1500 e nei 5000.

La Norvegia ha anche annunciato, al femminile, la presenza della campionessa europea in carica del cross Karoline Bjerkeli Grovdal, a segno dodici mesi fa a Dublino dopo cinque podi consecutivi.