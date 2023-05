Atletica, quando torna in gara Jacobs?

Manca solo l'esordio dell'oro olimpico sui 100: hanno fatto già il loro debutto Desalu, Tortu e Patta

25-05-2023 11:33

Marcell Jacobs è l’unico degli azzurri della staffetta a non aver ancora fatto il suo esordio all’aperto.

L’attesa però sta finendo visto che domenica finalmente il campione olimpico sui 100 farà il suo debutto stagionale outdoor.

Stando al calendario da lui condiviso il 28 maggio correrà a Rabat (Marocco). Poi il 2 giugno sarà in pista al Golden Gala di Firenze, dove sfiderà, così come in Marocco il Campione del Mondo Fred Kerley.

Infine scenderà in gara il 9 giugno per i 100 ma anche per la 4×100 che cerca la qualificazione per il Mondiale di Budapest.