Atletica, Tamberi vince in Ungheria: Montecarlo prossima tappa

08-08-2022 19:42

Gianmarco Tamberi riparte dal Gulai Istvan Memorial, una tappa del Continental Tour (livello gold) che è andata in scena a Szekesfehervar. Il campione olimpico del salto in alto è riuscito ad aggiudicarsi la gara grazie ad un salto di 2.24.

Gimbo dunque si riprende subito dopo il quarto posto agli scorsi Mondiali di atletica leggera andati in scena a Eugene, in Oregon.

Tobias Potye secondo ha raggiunto un 2.24 al secondo tentativo, mentre l’ucraino Andriy Protsenko è arrivato terzo, dopo aver superato 2.18 ma poi commettendo errori a 2.21, 2.24 e 2.27).

Tamberi ha poi dato battaglia sul 2.27 con Potye, ma nessuno dei due è stato in grado di saltare tanto. Una volta avuta la certezza della vittoria della gara, Tamberi ci ha provato con 2.30, ma non è stato in grado di superare la misura.

Buona prova per Tamberi, che è comunque reduce dalla positività al Covid-19 e da alcuni problemi alla gamba di stacco che lo hanno accompagnato per quasi tutta la stagione.

Tra due giorni, Gimbo sarà a Montecarlo, per partecipare a una tappa della Diamond League. Questo sarà un appuntamento decisivo per capire se il nostro portacolori volerà a Monaco per gli Europei (dal 16 agosto), oppure se darà forfait.