Atletica, tanti azzurri a Dortmund

11-02-2022 17:15

Tanti azzurri in gara all’estero nel pomeriggio di domani (sabato 12), tra Dortmund, Metz e gli Stati Uniti. In Germania è l’ora del debutto per il campione olimpico della staffetta 4×100 Fausto Desalu (Fiamme Gialle): sulla distanza dei 60 metri nella quale non è uno specialista.

In gara sui 400 anche Vladimir Aceti per la prima volta all’estero quest’anno dopo il 46.99 di Padova e il 46.85 di Ancona.

Debutto stagionale per Raphaela Lukudo che in carriera a livello indoor ha conquistato il bronzo agli Europei di Glasgow 2019 con la 4×400: doppio giro di pista con la polacca campionessa olimpica della mista Justyna Swiety-Ersetic, la belga Cynthia Bolingo e la britannica Ama Pipi. Nel 1500, al via il campione italiano all’aperto Mohamez Zerrad (Atl. Vomano) e al femminile Micol Majori.

In Francia, a Metz, nella tappa Silver del World Indoor Tour, nei 1500 metri gareggia il campione italiano in carica Pietro Arese e il campione U23 Federico Riva, mentre nei 3000 è atteso Ossama Meslek.

Iscritto anche Francesco Conti negli 800. Sulla pedana del lungo si rivede il saltatore da 8,00 Gabriele Chilà in una gara ricca di talenti, a partire dal campione olimpico Miltiadis Tentoglou. Rinuncia l’ostacolista Paolo Dal Molin.

Negli Usa tocca al pesista Nick Ponzio nella tappa di Louisville dell’American Track League, due settimane dopo l’esordio di New York. Spazio anche al triplista Emmanuel Ihemeje al Windy City Invitational di Chicago e poi al Bulldog Open di Birmingham, in Alabama, 400 metri per Giancarla Trevisan e infine a Boston 3000 metri per Dario De Caro.

