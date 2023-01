Atletica, tocca a Dosso: il debutto stagionale

26-01-2023 13:10

Tocca alla primatista italiana dei 60 Zaynab Dosso esordire in questa stagione. L’appuntamento è fissato per domenica al Palaindoor di Ancona.

La staffettista medaglia di bronzo agli Europei di Monaco di Baviera con la 4×100, già in grado, pochi giorni prima, di riportare l’Italia nella finale continentale dei 100 metri a vent’anni dall’ultima volta, è appena rientrata dal raduno di Tenerife dove ha lavorato per tre settimane insieme a un gruppo di velocisti della Nazionale.

La sprinter delle Fiamme Azzurre si prepara verso i meeting all’estero con questa prima uscita nel capoluogo marchigiano, sulla pista che lo scorso anno l’ha vista conquistare il titolo italiano con l’allora record italiano di 7.16, poi migliorato di due centesimi ai Mondiali indoor di Belgrado (7.14). C’è la possibilità di correre per due volte durante il pomeriggio, in batteria e poi in finale.