Atletica, torna in gara Nadia Battocletti

01-08-2022 12:43

Domani, la mezzofondista azzurra Nadia Battocletti, torna in gara e riparte, dopo un periodo di stop l’italiana ha messo nel mirino gli Europei di Monaco.

Al Meeting Città di Nembro (Bergamo), l’azzurra correrà sui 3000 metri a tredici giorni dall’inizio degli Europei di Monaco di Baviera che la vedranno tra le possibili protagoniste dei 5000, specialità nella quale è stata settima alle Olimpiadi di Tokyo dello scorso anno.

Per la trentina delle Fiamme Azzurre è un rientro in pista a oltre due mesi dalla tappa di Diamond League a Birmingham del 21 maggio, ultima gara prima dello stop per la periostite tibiale che l’ha costretta a rinunciare ai Mondiali di Eugene e a ricalibrare gli obiettivi stagionali in chiave Monaco. Sulla distanza dei 3000, Battocletti si è esaltata in inverno, correndo il primato italiano indoor a Val-de-Reuil in 8:41.72, mentre all’aperto può migliorare il suo 8:50.66 realizzato in maggio a Doha.