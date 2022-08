Atletica: Tortu è bronzo nei 200, medaglie dai 3000 siepi

19-08-2022 22:12

Medaglia di bronzo per Filippo Tortu, che ha chiuso al terzo posto la finale dei 200 metri ai campionati Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera. Il velocista brianzolo ha chiuso in 20″27 dietro ai britannici Zharnel Hughes e Nethaneel Mitchell-Blake. L’ultimo italiano sul podio nei 200 era stato Pietro Mennea 44 anni fa.

Queste le parole dell’azzurro dopo la finale: “Sono po’ arrabbiato per il colore della medaglia, domani sarò più felice. Ho fatto una buona gara e gli altri sembravano averne di più. Volevo l’oro, in questo momento il bronzo mi va un po’ stretto – così Tortu a RaiSport -. Sono orgoglioso di tutto il lavoro fatto quest’anno. Questo bronzo mi fa pensare agli Europei di Roma, dove vorrò vincere”.

Altre medaglie per l’Italia nella gara dei 3000 metri siepi, con l’argento di Ahmed Abdelwahed e il bronzo di Osama Zoghlami. La gara è stata vinta dal finlandese Topi Raitanen.