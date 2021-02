Atletica, Trost: "Non ho grosse aspettative per il 2021"

Nel programma di Athletics2U, a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, si è raccontata la saltatrice friulana Alessia Trost.

L’azzurra ha raccontato anche del difficile periodo vissuto durante la pandemia: “Torno a gareggiare dopo sette mesi. Siamo quasi in rientro, dopo quasi un anno che ci ha messo alla prova in termini fisici e mentali. Ho chiuso la passata stagione ad agosto e ho ripreso gli allenamenti a settembre. Sono contenta del lavoro continuativo di questo inverno, ora mi sento pronta. Sono stata chiusa in un monolocale per quaranta giorni. É stata una stagione differente e difficile e forse il Covid mi ha dato una possibilità, quella di capire bene cosa dovevo fare”.

E sul 2021: “Mi aspetto di riuscire a vivere la stagione senza troppe aspettative che in passato mi hanno condizionata. Non partirò da un’aspettativa creando un’ipotesi di risultato, ma andrò di gara in gara”.

