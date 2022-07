Atletica, ultima prova prima dei Mondiali per la Iapichino

05-07-2022 15:08

Si prepara prima del Mondiale anche Larissa Iapichino. L’azzurra ha un ultimo test prima dei Mondiali.

La toscana sarà in gara mercoledì nella rinnovata pista di San Vendemiano (Treviso), il 2° Meeting Internazionale ATL-Etica – 3° Memorial Prof. Ivo Merlo.

Agli Assoluti di Rieti, una decina di giorni fa si è dimostrata in crescita di condizione atterrando allo stagionale di 6,64 per vincere il suo terzo tricolore consecutivo all’aperto. La primatista mondiale under 20 indoor (6,91 nel 2021) torna nella Marca a distanza di due anni dal meeting organizzato in quell’occasione a Vittorio Veneto. In pedana troverà l’australiana Samantha Dale, che si è migliorata in questa stagione a 6,72, ma anche Cecilia Naldi(Atl. Virtus Lucca), Carol Zangobbo (Assindustria Sport) e Veronica Crida (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco).