Atletica, Usain Bolt: "Avrei potuto vincere i 100 metri a Tokyo"

15-11-2021 18:09

Usain Bolt, otto volte medaglia d’oro alle Olimpiadi tra 100, 200 e 4×100 tra il 2008 e il 2016, si sente ancora carico e competitivo nonostante siano già passati quattro anni dal suo ritiro. Come si evince dal virgolettato all’ANSA-AFP, lo sprinter jamaicano pensa che, in caso di una sua partecipazione a Tokyo questa estate, avrebbe potuto vincere i 100 metri piani. Ecco le sue dichiarazioni:

“Mi manca molto la competizione, perché vivo per quei momenti, è stato difficile per me guardare la finale dei 100 metri. Quando mi sono ritirato (nel 2017, ndr), il mio allenatore mi ha detto una cosa: ‘I tuoi avversari non sono più veloci, sei tu che sei più lento’. Non l’avevo mai considerato così. E questo è il punto, perché molti atleti non sono diventati davvero più veloci. Per me era possibile fare 9.80”.

