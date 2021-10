Atletica, Valeria Straneo torna in Nazionale

27-10-2021 14:29

Torna in maglia azzurra Valeria Straneo.

L’italiana, nata ad Alessandria parteciperà alla prima corsa internazionale in Montagna, la WMRA Nations Cup che si svolgerà domenica 31 ottobre a Chiavenna. La primatista italiana nella maratona (con cui ha vinto l’argento mondiale a Mosca 2013 ed europeo a Zurigo 2014) torna a rappresentare l’Italia per una nuova sfida in Motagna.

Con lei anche la campionessa italiana in carica Francesca Ghelfi, Alice Gagg, terza nella classifica finale di Coppa del Mondo e la 23enne Cecilia Basso. Tra gli uomini: il tricolore promesse Luca Merli, Marco Filosi, Lorenzo Cagnati e Daniel Pattis.

