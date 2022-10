Atletica, Vallortigara: "Tengo tutto sotto controllo con un diario"

06-10-2022 16:52

Elena Vallortigara, bronzo ai Mondiali di Atletica di Eugene, si è raccontata ai canali Fidal.

L’azzurra del salto in alto si è soffermata sul diario in cui scrive tutto: “È vero che tengo un quaderno, è un mio diario – racconta – per me è importante scrivere nero su bianco, mi aiuta a ripercorrere certe fasi che ho vissuto, momenti belli o periodi di down. Scrivo di tutto, su questo diario. Dove sono, quando mi alleno, cosa faccio. Così capisco e inquadro meglio. Tengo tutto sotto controllo”.

E poi sulla gara del Mondiale: “1,98 alla prima, 2,00 alla prima, 2,02 sfiorato: finalmente mi sono sentita completa, ho capitalizzato tutto quello che avevo fatto fino a quel momento. E quando succede con questa naturalezza è qualcosa di bello, avverti un senso di appagamento. Quando vivi per questo, riuscire finalmente a raggiungere l’obiettivo è meraviglioso”.