Atletica – Weir, un lancio d’oro: campione europeo nel getto del peso

Impresa dell’atleta azzurro che agli Europei di Istanbul regala la medaglia numero 100 con un lancio incredibile di 22,06 metri. “Grazie al mio coach, senza di lui non ce l’avrei fatta”.

03-03-2023 19:17

Istanbul parte con il piede giusto per l’Italia o forse sarebbe meglio dire con il lancio giusto: Zane Weir si veste d’oro nel getto del peso. Una gara incredibile dove l’italo-africano si è superato con tanto di record italiano di sala, 22.06. Ma i record non sono tutti qui: è la centesima medaglia per l’Italia in questa kermesse. Mancava addirittura da 27 anni quando a Stoccolma Paolo Dal Soglio riuscì ad agguantare il titolo nel 1996. E proprio Dal Soglio è il coach di Weir, colui che è riuscito a farlo arrivare fin qui superando anche un brutto infortunio patito un anno fa ad un dito della mano.

La gara è stata di assoluto spessore visto che l’azzurro se l’è dovuta sudare contro un altro pezzo grosso qual è il ceco Thomas Stanek che ha chiuso con la misura di 21.90. Medaglia di bronzo all’ucraino Roman Kokoshko che fa 21.84.

Weir non era mai andato oltre i 22 metri (21.99 il suo best all’aperto, indoor era 21.67), è il secondo italiano a riuscirci dopo Alessandro Andrei che a Los Angeles fu campione olimpico e che nel 1987 toccò l’incredibile misura di 22.91.

Emozionatissimo ai microfoni di Rai Sport: “Sono molto felice, non era facile, 9 mesi senza lanciare sono tantissimi ma adesso per fortuna sto molto bene, ringrazio il mio coach Paolo Dal Soglio, la federazione e le Fiamme Gialle, dopo un anno terribile riparto così…davvero non ho parole, 22 metri è un grande lancio, senza Paolo non ce l’avrei fatta, è una persona fantastica, la dedica per questo trionfo va a lui e a mio nonno Mario triestino doc”.