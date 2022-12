Atletica, Yeman Crippa fissa gli obiettivi: "Fare bene ai Mondiali di Budapest e a Parigi 2024"

20-12-2022 18:21

Il campione europeo sui 10 mila metri Yemen Crippa ha fatto un bilancio del 2022, anno in cui ha vinto il bronzo sui 5.000 metri e l’oro sui 10.000 metri, e parimenti stabilito gli obiettivi del 2023 ai canali ufficiali della FIDAL: “I test che svolgiamo sempre durante la preparazione invernale sono importanti, ci permettono di capire quanto possiamo spingere e dove possiamo lavorare meglio; è importante l’attenzione verso i dettagli. Il 2022 è iniziato alla grande con il primato italiano nella mezza maratona, poi l’infortunio mi ha impedito di partecipare ai Mondiali ed è stato un colpo basso; per fortuna mi sono rifatto agli Europei di Monaco di Baviera. Aver conquistato due medaglie in Germania mi per mette di dare alla stagione il voto di 8,5: sono soddisfatto”.

I nuovi obiettivi sono testare le proprie doti sulla maratone e Parigi 2024: “La maratona è una nuova disciplina e mi attrare correrla; spero innanzittutto di divertirmi e di andare poi il più fort che posso. Non posso che voler fare bene ai Mondiali di Budapest, con in mente il grande sogno delle Olimpiadi: a Tokyo non ho fatto bene, Parigi in fondo non è così lontana”.

L’obiettivo però più vicino è la Cinque Mulini, gara che il trentino di origine etiope correrà a San Vittore Olona il 15 gennaio: l’ultimo successo Azzurro fu firmato da Alberto Cova nel 1986; il classe 1996 si è per ora piazzato al 4^, 5^ e 6^ posto nella manifestazione che vivrà l’edizione numero 91.