Il presidente dell’Atletico Madrid vorrebbe trattenere l’allenatore argentino: “I cicli finiscono quando le persone vogliono che finiscano, stiamo con Simeone da 11 anni”

25-04-2023 17:10

Ci sono ancora molte ombre riguardo il futuro prossimo dell’allenatore argentino dell’Atletico Madrid Diego Simeone.

L’ex allenatore del Catania sembra essere intenzionato a lasciare Madrid dopo più di un decennio dati i risultati non confortanti ottenuti. Ad andargli in soccorso, però, è il presidente dei colchoneros Enrique Cerezo. Il numero uno dell’Atletico Madrid ha dichiarato: “Dico sempre la stessa cosa: i cicli finiscono quando le persone vogliono che finiscano”. Prosegue poi Cerezo: “Stiamo con Simeone da 11 anni, ha ancora un anno di contratto e se vuole continuare, penso che se lo meriti. Non ci saranno problemi per rinnovare”.