Atletico-Juventus: per Morata solo acquisizione a titolo definitivo

24-07-2022

Il nome di Alvaro Morata in casa Juventus è sempre in voga. L’attaccante spagnolo ha fatto ritorno all’Atletico Madrid dopo la seconda esperienza in bianconero per il reparto d’attacco e potrebbe tornare nuovamente utile a Massimiliano Allegri in questa sessione di mercato estivo. Stando a quanto riporta l’edizione quotidiana di Tuttosport, i biancorossi dopo due prestiti consecutivi proprio agli juventini, lascerebbero partire l’ex canterano del Real Madrid solo dietro una proposta di cessione a titolo definitivo per non meno di 30 milioni.

