Atletico Madrid, fissato il prezzo per Joao Felix

L’Atletico Madrid sarebbe pronto a separarsi dal suo acquisto record, fissando un prezzo di 100 milioni di euro per l’attaccante portoghese Joao Felix.

Felix, 23 anni, è stato acquistato dal Benfica nel 2019 per una cifra di 126 milioni di euro, battendo il record di trasferimenti dell’Atletico Madrid di oltre 50 milioni di euro.

Felix ha aiutato l’Atletico a vincere il titolo della Liga nella stagione 2020-21, prima di essere nominato giocatore della stagione del club nella stagione 2021-22, ma ora ha perso anche la titolarità, giocando solo cinque delle 14 partite di campionato.

Felix sta giocando bene nella fase a gironi della Coppa del Mondo del Portogallo, compreso un gol segnato contro il Ghana, e ora ci si aspetta che l’attenzione internazionale torni su di lui in vista di gennaio.

Il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco e il Manchester United sono stati indicati come i principali interessati dalla testata spagnola AS.

Il rapporto di Felix con l’allenatore Diego Simeone è diventato troppo teso per continuare ad andare avanti, e si dice che l’Atletico abbia rifiutato un’offerta di 130 milioni di euro dallo United prima dedi questala stagione.

Con un contratto che lo lega al club fino al 2026, non ci sarà bisogno di accontentarsi di un’offerta ritenuta insoddisfacente, ma AS ritiene che qualsiasi cosa si avvicini alla cifra di 100 milioni di euro – compresi i bonus – sarà sufficiente per concludere l’affare.