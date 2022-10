Atletico Madrid, Griezmann: "Mi scuso per essere andato al Barcellona"

16-10-2022 15:13

Antoine Griezmann si è scusato con i tifosi dell’Atletico Madrid per il “danno” che potrebbe aver fatto lasciando inizialmente il club per il Barcellona nel 2019. Griezmann si è unito al Barca nel 2019, quando i catalani hanno pagato la sua clausola rescissoria da 120 milioni di euro.

Il Barca voleva il francese già nel 2018, ma il giocatore ha scelto di rimanere con l’Atletico, facendo il suo annuncio in un documentario intitolato “La Decision”.

Sebbene Griezmann sia rimasto, molti tifosi dell’Atletico si sono sentiti frustrati dal suo comportamento, e il documentario – che fa eco a quello del suo eroe dell’NBA LeBron James, “The Decision” – è stato visto da alcuni come un’inutile messa in scena che ha alimentato le speculazioni.

L’anno successivo l’attaccante francese si è unito al Barca, ma la sua permanenza al Camp Nou è stata in generale insoddisfacente e la scorsa stagione è tornato all’Atletico in prestito, un accordo che è stato reso definitivo lunedì.

Nella sua prima partita in Liga da quando ha firmato il contratto con l’Atletico, Griezmann ha segnato il gol della vittoria nell’1-0 all’Athletic Bilbao, portando a 100 il suo numero di presenze in campionato con il club, e in seguito ha ritenuto necessario offrire un ramoscello d’ulivo ai tifosi.

“Alla fine, voglio scusarmi”, ha detto. “So che la gente vuole sentirlo dalla mia bocca: Mi scuso per il danno che posso aver fatto ai tifosi. Ma il perdono più grande lo voglio chiedere sul campo, dando tutto per la squadra e con [partite] come questa”.