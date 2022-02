Champions, Atletico-ManUtd: CR7 vs Simeone. Dove vederla in diretta

22-02-2022 10:13

Cresce l’attesa per Atletico Madrid-Manchester United, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League (mercoledì, ore 21:00, in casa dei colchoneros).

Per Simeone, torna l’incubo Cristiano Ronaldo. Il portoghese, in carriera, ha segnato 25 gol in 35 gare contro l’Atletico (più reti solo al Siviglia nella sua carriera). Inoltre, ha realizzato ben quattro triplette contro i colchoneros (due in Champions League, compresa quella con la casacca della Juventus nell’edizione 2018/19). Come se non bastasse, gli spagnoli hanno perso tutte le ultime quattro partite contro squadre inglesi in gare di Champions League.

Come vedere gratis Atletico Madrid-Manchester United

La partita del Wanda Metropolitano si gioca alle ore 21.00 di mercoledì 23 febbraio ed è visibile (anche gratuitamente) su Amazon Prime Video. La partita può essere vista da tutti coloro che hanno già un abbonamento ad Amazon Prime senza spese aggiuntive. Anche chi sottoscrive subito l’abbonamento ad Amazon Prime, può vedere la partita gratuitamente godendo del periodo di prova gratuita per tutti i nuovi utenti.

Per vedere Atletico Madrid-Manchester United con Prime Video: c’è la possibilità di vederla gratis!

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

VIRGILIO SPORT