Atletico Madrid, Simeone non stringe la mano a Klopp: "È una forzatura"

20-10-2021 14:19

L’Atletico Madrid del Cholo Simeone ha perso in casa in Champions League per 3-2 contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Ha fatto scalpore la reazione del tecnico biancorosso, che a fine gara non ha stretto la mano all’allenatore tedesco. Un gesto che di solito non si fa, e che ha causato la reazione di molti, accusando Simeone di poca sportività.

In conferenza stampa, il Cholo ha dato la sua versione dei fatti:

“Non m’interessa quello che pensano di me. Io rimango della mia idea su quello che succede a fine partita. La stretta di mano è una forzatura per chi ha appena perso e non è una cosa che mi piace. A fine partita io scappo sempre per rispetto della situazione, sia quando vinco che quando perdo. Mentre a Liverpool, Klopp era fermo a centrocampo e sono andato per la stretta di mano. Se capita l’occasione lo faccio, chiaro”.

OMNISPORT