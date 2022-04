ATP 250 Belgrado, Djokovic si salva ancora in rimonta e va in semifinale

21-04-2022 19:18

Nell’ATP 250 di Belgrado Novak Djokovic si salva nuovamente sempre in rimonta e sempre contro un connazionale. Dopo aver impiegato più di tre ore e 20 minuti ieri nel secondo turno per domare Laslo Djere, oggi nei quarti di finale ha battuto in oltre due ore e un quarto di gioco Miomir Kecmanovic con il punteggio di 4-6 6-3 6-3. Ora in semifinale il numero 1 del mondo affronterà il vincente tra il russo Karen Khachanov e il brasiliano Thiago Monteiro. Oggi si è salvato, in uno degli incontri di secondo turno, anche il russo numero 8 del mondo Andrey Rublev, che ha piegato per 4-6 7-6 6-2 il ceco Jiri Lehecka.

