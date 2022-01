ATP 250 Melbourne: Rafa Nadal Campione al rientro, è il titolo numero 89

09-01-2022 12:16

Rafa Nadal è sempre lo stesso, anche dopo un lungo periodo di stop. Il mancino di Manacor vince il torneo di preparazione in vista degli Australian Open, l’ATP 250 di Melbourne, faticando un po’ troppo in finale col qualificato statunitense Maxime Cressy per 7-6(6) 6-3 alla soglia delle due ore di gioco.

Per Nadal si tratta del diciannovesimo anno di fila in carriera con almeno un torneo conquistato. Continuando con le mostruose statistiche di uno dei più grandi tennisti di sempre, questo è l’89° titolo vinto da Nadal, il numero 23 sul cemento, il numero 10 nella categoria ‘250’ e il primo dal 1000 di Roma.

Certo, Nadal è anche stato aiutato dal forfait di Tallon Griekspoor ai quarti di finale, ma ha comunque dato risposte importanti in vista dell’inizio del primo Slam della stagione, dove se non ci sarà Djokovic sarà uno dei favoriti (e non può essere altrimenti in ogni torneo che gioca), per distanziare proprio il serbo e Roger Federer nella classifica degli Slam vinto (al momento 20 per tutti e tre).

OMNISPORT