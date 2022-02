ATP 250 Pune: Musetti trova la prima vittoria stagionale

02-02-2022 16:36

Ottima prova per il nostro Lorenzo Musetti, che durante il secondo turno dell’ATP di Pune, un 250, batte l’australiano Aleksandar Vukic e conquista il primo successo in questo 2022 col punteggio di 7-6(3); 3-6; 6-3.

Numero due del seed indiano, Musetti gioca bene nei momenti chiave del match e batte un contender molto distante in classifica ma che per caratteristiche è in grado di dargli fastidio.

Nel corso dei quarti di finale, il nostro portacolori dovrà vedersela contro il polacco Kamill Majchrzak.

Primo set che scorre senza neanche un break da ambo le parti. Il primo mini-break solo al tie-break fulmineo col quale l’italiano si aggiudica il primo parziale.

Nel secondo set Musetti fatica tantissimo soprattutto in risposta e viene surclassato dall’australiano, ma si ricompone nel terzo giocando molto meglio in risposta e sulle seconde e alzando di nuovo le percentuali al servizio come mostrato a inizio gara.

Ottima prova dell’azzurro, che cerca di mettersi alle spalle un periodo davvero difficile e supera in modo tutto sommato agile un avversario che avrebbe potuto causargli parecchie grane.

OMNISPORT