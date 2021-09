Atp 250 San Diego: Caruso e Fognini fuori al primo turno

Terminano già al primo turno le avventure di Salvatore Caruso e di Fabio Fognini all’Atp 250 di San Diego.

Il ligure è stato battuto in rimonta in tre set dallo statunitense di origini giapponesi Brandon Nakashima, classe 2001 in tabellone grazie a una wild card, ma impostosi dopo oltre due ore con i parziali di 6-7(5), 6-1, 7-5.

Più prevedibile l’uscita di scena di Caruso, che dopo essersi guadagnato un posto nel tabellone partendo dalle qualificazioni si è arreso al numero 39 del ranking Atp, lo statunitense Taylor Fritz, che ha vinto per 6-4, 7-6(2).

OMNISPORT | 28-09-2021 09:54