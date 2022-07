ATP 250 Umago: dopo Zeppieri, anche Sinner nei quarti di finale

27-07-2022 23:37

Dopo il bye al primo turno in quanto testa di serie numero 2 dietro a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, numero 10 del mondo, vince in poco meno di due ore il suo match di secondo turno dell’ATP 250 sulla terra battuta croata di Umago battendo con un doppio 6-4 lo spagnolo Jaume Munar, numero 59, e qualificandosi quindi per i quarti di finale.

Sinner va subito avanti di un break nel primo game del match ma poi si fa raggiungere immediatamente, quindi opera l’allungo decisivo per portarsi a casa il primo set sul 4-4. Nel secondo set tre break consecutivi dal terzo al quinto gioco, due sono a favore di Jannik che chiude il match senza farsi più riprendere ma prima di farlo vede annullarsi cinque match point da Munar e deve anche salvare due palle break, il tutto nell’ultimo game durato 18 punti.

Il 20enne di Sesto ora affronterà un altro spagnolo, Roberto Carballes Baena, numero 86 del mondo. Con lui nei quarti c’è anche Giulio Zeppieri, numero 168, al quale toccherà un altro spagnolo, Bernabé Zapata Miralles, che ha sconfitto a sorpresa e in rimonta il numero 27, il promettente danese Holger Rune.