ATP 250 Umago: Zeppieri va a un passo dall'impresa, ma vince Alcaraz

30-07-2022 21:18

Giulio Zeppieri va letteralmente a un passo dal sogno di battere Carlos Alcaraz nella semifinale dell’ATP 250 di Umago, in Croazia. Il tennista italiano, in una partita pazza, magica e tiratissima, viene alla fine sconfitto dal fenomeno del tennis spagnolo col punteggio di 7-5 4-6 6-3, dopo oltre tre ore di gioco e un infortunio alla caviglia, ma se non altro il pubblico istriano si è certamente divertito.

In finale troverà il vincente dell’altra semifinale in campo ora tra Sinner e Agamenone.

Zeppieri veramente da applaudire nella prima semifinale della propria carriera nel circuito ATP. Nonostante la differenza di ranking, l’azzurro ha giocato ad armi pari contro il futuro n. 4 al mondo (lunedì scavalcherà Tsitsipas e registrerà il suo best ranking). Nonostante il risultato della gara (e il rammarico per l’infortunio dopo essere riuscito a recuperare due break di svantaggio nel terzo set), Zeppieri dovrà trarre solamente gli elementi positivi della partita: ha dimostrato di poter essere competitivo anche a questi livelli.