ATP 500 Amburgo, Musetti vola in semifinale

22-07-2022 19:36

Impresa di Lorenzo Musetti, che approda alla semifinale dell’ATP 500 di Amburgo.

Il tennista livornese ha eliminato ai quarti di finale il quotato spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 e in semifinale se la vedrà con l’ispiratissimo Francisco Cerundolo: l’argentino, numero 30 del ranking mondiale, ha eliminato in tre set (6-3, 4-6, 7-6(4) il russo Aslan Karatsev, confermando di vivere un momento di forma smagliante pochi giorni dopo il primo titolo vinto in carriera, a Bastad.

“Penso di aver giocato uno dei migliori match della carriera – ha detto al termine della partita Musetti, alla prima semifinale della stagione e per l’ottava volta in carriera tra i primi otto di un torneo del circuito professionistio – Sia dal punto di vista tecnico che mentale. Sono stato molto concentrato dall’inizio alla fine”.

Nell’altra semifinale si affronteranno Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, che ha spazzato via Karen Khachanov (6-0, 6-2) e lo slovacco Alex Molcan, che ha approfittato del ritiro nel secondo set del croato Borja Coric sul punteggio di 7-6, 2-0.