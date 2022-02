ATP Acapulco 2022: Matteo Berrettini costretto al ritiro

23-02-2022 08:20

Brutte notizie per Matteo Berrettini costretto a fermarsi contro l’americano Tommy Paul nel primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco. Il punteggio, in quel momento, era di 6-4 1-5 e il tennista romano ha sentito lo stesso identico dolore che non gli ha permesso di essere presente alle ultime ATP Finals.

Ancora problemi ai muscoli addominali che non gli hanno permesso di proseguire il match. Il primo set è infatti appannaggio del romano che lo vince 6-4. Ma da li in poi iniziano i problemi per Berrettini. Dal 3-1 per l’americano è una discesa continua verso gli inferi. Col passare dei minuti, Berrettini lascia sensazioni sempre più cupe, e nel ritirarsi una volta subito anche il secondo break gli addominali li indica. Tutto si chiude dopo un’ora e 12 minuti.

Resta ora da comprendere l’esatta entità del problema del romano che ha in agenda il prossimo match al Masters 1000 di Indian Wells.

OMNISPORT