ATP Amburgo, vittoria numero 400 per Fabio Fognini

19-07-2022 17:46

Fabio Fognini supera, con fatica, il primo turno dell’ATP 500 di Amburgo, e trova la vittoria numero 400 della sua bellissima carriera. Lo sloveno Aljaz Bedene viene sconfitto dal tennista 35enne nativo di Sanremo con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (5) in due ore e mezza di gioco.

Agli ottavi, Fognini se la dovrà vedere contro il russo Karen Khachanov. Primo set vinto in 42 minuti, il secondo in 36 ma comunque qualche difficoltà di troppo per Fogna nel trovare la vittoria contro un avversario non certo al suo livello.