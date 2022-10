ATP Anversa, vince Felix Auger-Aliassime: Finals vicine

23-10-2022 19:11

Ha vinto Firenze e ora anche Anversa. Il numero 10 nel ranking ATP Felix Auger-Aliassime vince anche il torneo ATP di Anversa battendo nell’atto finale lo statunitense Sebastian Korda, numero 36 al mondo, col punteggio di 6-3 6-4. Cono questa vittoria, Auger-Aliassime fa un enorme passo in avanti in ottica qualificazione alle Nitto ATP Finals.

Considerando le statistiche, sono sette gli ace per Felix e grandissime percentuali al servizio: 78% di prime in campo, con l’85% dei punti vinti con la prima e il 64% con la seconda. Un match molto concreto grazie anche ai 23 vincenti e appena 5 errori non forzati.