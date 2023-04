ATP Barcellona, Musetti si regala il derby contro Sinner

Il carrarino rimonta Norrie accelerando nel secondo set e conquista virtualmente la 18a posizione del Ranking.

20-04-2023 17:31

Servono tre set a Lorenzo Musetti per regolare il britannico Cameron Norrie, conquistando così i quarti di finale all’ATP500 di Barcellona.

Il carrarino conferma i recenti quarti di Montecarlo con un 3-6, 6-4, 6-1 ottenuto in rimonta: nonostante il primo break dell’incontro sia suo, la discontinuità al servizio rimette in gioco Norrie, Kassai efficace con il rovescio; il NR. 13 del Ranking indirizza la partita al game numero 6. Il rendimento a servizio dell’italiano migliora nel secondo set e, dopo una palla-break sventata nel quinto gioco, è il turno mantenuto dal 15-40 a fare la differenza, perché il 5-4 indirizza il 6-4 che riporta in parità il match. La partita decisiva è senza storia: a Musetti riescono colpi difficili, mentre Norrie incappa in più di un errore, è 6-1.

Musetti, che chiude la partita con il 70% delle prime palle in campo, di fronte al 50% dei punti vinti da Norrie in risposta, e sale virtualmente al NR. 18 del Ranking, dovrebbe sfidare Jannik Sinner: l’altoatesino, che è stato il suo giustiziere a Montecarlo, non è al meglio della condizione fisica e la presenza in campo domani è in dubbio.