Atp Barcellona, Sinner: “Difficile adattarsi”

L'azzurro ha battuto Schwartzmann: “Non penso che affrontare tanti match in successione sia un problema”

19-04-2023 17:12

Jannik Sinner è agli ottavi di finale del torneo Atp di Barcellona dopo aver battuto per 6-2, 6-4 l’argentino Diego Schwartzman. Non senza faticare nel secondo set, in cui ha subito due controbreak.

L’azzurro, a fine partita, racconta: “Credo di aver iniziato molto bene il match, rispondendo bene. Ho cercato di rimanere sempre aggressivo, anche se ho commesso qualche errore non forzato di troppo. Sono rimasto calmo e ho giocato bene quando contava”.

Bisognerà recuperare: “Ora l’obiettivo principale è recuperare per domani e avere sensazioni migliori di quelle di oggi. Diego è un giocatore contro cui è molto difficile giocare e sono contento di aver vinto in due set“. Nessuna spiegazione sul fastidio avuto nel nono game del secondo set: Sono venuto qui con la mentalità positiva e non penso che affrontare tanti match in successione sia un problema. Ero consapevole che sarebbe stato difficile affrontare il primo impegno, per via dell’adattamento alla superficie e alle condizioni diverse da Montecarlo. Sono felice di essere qui“.

Ora affronterà il giapponese Yoshihito Nishioka, che ha vinto 6-1, 7-5 contro il belga David Goffin.