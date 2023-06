Atp: best ranking per Lorenzo Musetti, crolla Matteo Berrettini

Jannik Sinner sempre in top 10 all'inizio della stagione sull'erba

19-06-2023 08:37

Best ranking per Lorenzo Musetti, tracollo per Matteo Berrettini nel ranking Atp dopo la prima settimana di tornei sull’erba del 2023. Musetti, arrivato fino ai quarti di finale a Stoccarda, è salito al sedicesimo posto della classifica mondiale: il carrarese non è mai stato così in alto.

Guai invece per Matteo Berrettini, sconfitto al primo turno da Lorenzo Sonego a Stoccarda e precipitato in 34esima posizione: il tennista romano ha già annunciato che non parteciperà al Queens, e la prossima settimana calerà ulteriormente in classifica.

Jannik Sinner resta al nono posto, mentre Lorenzo Sonego è 41esimo.Davanti a tutti c’è Novak Djokovic, sul podio con lui Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.