ATP Cincinnati, Qualificazioni: Lorenzo Musetti eliminato

Lorenzo Musetti è stato eliminato al primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati. Il giovane italiano è stato battuto da Kevin Anderson, che è stato finalista a Wimbledon 2018 e agli US Open 2017, in un sorteggio davvero sfortunato per 6-3, 6-3 in 1 ora e 14 minuti di gioco. Il 19enne si è arenato sul 3-3 in entrambi i parziali, subendo il break rispettivamente nell’ottavo e nel settimo gioco.

Dopo la dignitosa sconfitta contro Novak Djokovic agli ottavi di finale del Roland Garros (era avanti 2 set a 0 prima di subire la rimonta), Lorenzo Musetti non è più riuscito a vincere un incontro, entrando in una spirale che sembra non avere fine.

Questi i suoi risultati da allora:

ko a Wimbledon contro il polacco Hubert Hurkacz;

eliminazione all’ATP 250 di Bastad contro lo svizzero Henri Laaksonen;

Sconfitta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 contro l’australiano John Millman.

OMNISPORT | 14-08-2021 18:03