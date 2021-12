ATP Cup, Zverev: "Voglio avere la miglior stagione della carriera"

31-12-2021 14:11

Il Maestro Alexander Averev guiderà Team Germany nel torneo di apertura della stagione, l’ATP Cup, ed esordirà a Sydney contro il britannico Cameron Norrie. Queste le sue parole:

“Siamo qui come una squadra e siamo qui per provare a vincere“, ha dichiarato. “L’anno scorso siamo giunti fino alle semifinali, battendo due ottimi team come Canada e Serbia; questi ultimi erano i campioni in carica. Penso che tutti i membri del team debbano fare la loro parte, sia in campo che fuori”.

Gli altri due match del Maestro sono con due veri e propri top, ovvero Taylor Fritz e Felix Auger-Aliassime:

“Sì, tratta di match complicati. Giocherò contro Cameron Norrie, iniziando l’anno contro il numero 12 del mondo. Solo in un evento come l’ATP Cup si può verificare una cosa del genere. È una grande sfida. Dopo le prime partite capirò esattamente a che punto mi trovo”.

Ottima stagione il 2021 per Zverev, che ha vinto ben sei titoli tra cui l’oro olimpico e le Nitto ATP Finals. Questa stagione però vuole essere ancora meglio:

“Ho vinto le ATP Finals nel 2018 e poi ho avuto un pessimo 2019. Spero di poter cambiare le cose quest’anno e che la stagione vada diversamente. Ero molto più giovane allora. Forse non sapevo come gestire il successo in un grande evento. Avevo 21 anni quando iniziai la stagione 2019. Adesso mi sento un giocatore leggermente diverso, ma penso di non essere lo stesso nemmeno a livello personale. Ho molta più esperienza sia in campo che fuori, e probabilmente ho migliorato il mio modo di gestire i media e ho imparato anche a gestire un po’ meglio la pressione […] Dopo le Olimpiadi ho continuato a giocare un ottimo tennis. Spero di poter ancora sfruttare questo momentum nel 2022. Il mio obiettivo è di avere la migliore stagione della mia carriera. Nei primi sei mesi della stagione, Novak [Djokovic] ha dominato il circuito. Nella seconda parte di stagione, penso che ci sia stata una più equa suddivisione per quanta riguarda i successi ottenuti. In particolare, io, Novak e Daniil [Medvedev] ci siamo suddivisi i principali titoli. Non vedo di iniziare la stagione”.

