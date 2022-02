ATP Dubai: Djokovic facilmente nei quarti

23-02-2022 20:05

Per Novak Djokovic la vicenda relativa agli Australian Open è come se non fosse successa. Dopo aver sconfitto al primo turno Lorenzo Musetti con un doppio 6-3, oggi negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Dubai il serbo numero 1 del mondo ha battuto in due set col punteggio di 6-3 7-6 il russo Karen Khachanov, attualmente numero 26 ma ex top ten. Nei quarti di finale Nole incontrerà il ceco Jiri Vesely, ex promessa del tennis mondiale, che ha avuto la meglio sullo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Questi i risultati degli ottavi di finale dall’alto in basso del tabellone.

Djokovic (Srb, 1) b. Khachanov (Rus) 6-3 7-6(2)

Vesely (Cze) b. Bautista Agut (Esp, 8) 6-2 6-4

Berankis (Ltu) b. Popyrin (Aus) 6-4 7-6(7)

Shapovalov (Can, 6) b. Daniel (Jpn) 6-4 6-3

Hurkacz (Pol, 5) b. Molcan (Svk) 6-3 6-2

Sinner (Ita, 4) b. Murray (Gbr) 7-5 6-2

McDonald (Usa) b. Krajinovic (Srb) 6-4 7-6(7)

Rublev (Rus, 2) b. Kwon (Kor) 4-6 6-0 6-3

OMNISPORT