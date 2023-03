Atp Dubai: Sonego batte Auger-Aliassime e va ai quarti

Prestazione solida del tennista azzurro che ha battuto la testa di serie numero 4 con il punteggio di 7-6, 6-4

01-03-2023 17:47

Lorenzo Sonego sbaraglia il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 4, e approda aiu quarti di finale dell’Atp 500 di Dubai. L’azzurro è stato molto solido in partita, vincendo il primo set al tie-break (a 4) e facendo il bis nel secondo, questa volta con il punteggio di 6-4. Il match è durato in tutto 1 ora e 55 minuti. Ai quarti, altro impegno difficile per il nostro Sonego contro il tedesco Alexander Zverev. Ma siccome l’appetito vien mangiando, possiamo attenderci ancora una bella sorpresa da parte del nostro portacolori.