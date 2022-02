ATP Dubai, trionfa Rublev in due set: scavalca Berrettini nel ranking

26-02-2022 19:25

Andrey Rublev non si ferma più e conquista il suo 10° trofeo in carriera, vincendo l’ATP 500 di Dubai in finale contro il sorprendente ceco Jiry Vesely (numero 123 del mondo e mattatore di Novak Djokovic) per 6-3 6-4. Il russo scalza così il nostro Matteo Berrettini al 6° posto del ranking ATP.

Secondo successo in una settimana dopo la vittoria a Marsiglia, vittoria numero 60 in carriera negli ATP 500 (su 141 nel circuito maggiore). 100% di punti con la prima, otto ace e un break la fotografia di un primo tempo perfetto di Rublev, che all’avversario non lascia neanche le briciole.

Dopo un break in apertura nel secondo, Rublev viene ripreso sul 3-3, ma Vesely litiga eccome col servizio, regala un break con un doppio fallo e nel finale viene di nuovo dominato.

