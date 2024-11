ATP Finals, Alcaraz irriconoscibile: Ruud vince dominando, ma le condizioni di Carlos preoccupano

Dopo che nei giorni scorsi era stato visto soffiarsi ripetutamente il naso, un Alcaraz irriconoscibile ha perso all'esordio alle Nitto ATP Finals contro Ruud, che ha vinto così il suo primo match contro Carlos

Nella prima partita del gruppo John Newcombe delle Nitto ATP Finals a sorpresa Casper Ruud ottiene la sua prima vittoria in due set (6-1 7-5) su un Carlos Alcaraz irriconoscibile e che ha dimostrato ancora una volta i suoi limiti nel reagire alle situazioni di difficoltà.

Lo spagnolo, apparso un po’ fiacco fisicamente forse a causa di un influenza dato che nei giorni scorsi era stato visto soffiarsi più volte il naso durante gli allenamenti, ora è obbligato a vincere già la prossima partita (che dovrebbe essere contro Andrey Rublev) per non compromettere la qualificazione alle semifinali.

Primo set: Alcaraz assente ingiustificato

Carlos Alcaraz parte bene guadagnandosi subito due palle break, che però non riesce a sfruttare, e tenendo a 15 il suo primo turno di battuta. In seguito lo spagnolo sparisce dal campo, facendosi strappare la battuta da Casper Ruud e non riuscendo a sfruttare le chance (3) che il norvegese gli ha concesso nel game successivo per il controbreak. Fallite le occasioni per rientrare nel set Alcaraz si scioglie definitivamente, vincendo solo un punto degli ultimi nove, che permettono a Ruud di strappargli nuovamente la battuta e chiudere il parziale tenendo il proprio turno di servizio a zero.

Secondo set: Ruud rimonta Alcaraz e vince a sorpresa

Nel secondo set Alcaraz sembra riprendersi tenendo agevolmente i suoi primi tre turni di servizio e strappando la battuta a Ruud nel sesto game. Arrivato a servire per il parziale, Carlos però sembra perdere nuovamente tutte le proprie certezze, subendo un controbreak da Ruud, che prende così sicurezza, tiene la battuta a zero e sfrutta i tanti errori dello spagnolo per portarsi avanti di un break per poi chiudere nel game successivo al terzo match point.

Alcaraz e quei sintomi influenzali che ora preoccupano

L’Alcaraz visto oggi in campo all’Inalpi Arena di Torino dove si stanno svolgendo le ATP Finals è apparso particolarmente fiacco fisicamente oltre che incapace di reagire alle situazioni di difficoltà. La scarsa prestanza fisica di Carlos potrebbe essere dovuta ai sintomi influenzali che lo hanno colpito nei giorni scorsi, nei quali è stato visto soffiarsi in più occasioni il naso durante gli allenamenti.

Nell’intervista post partite anche un onesto Ruud, autore comunque di una prestazione di altissimo livello e che da tempo non metteva in campo, ha evidenziato come lo spagnolo oggi sia apparso meno brillante fisicamente, forse proprio per il motivo precedentemente citato.

Alcaraz, la prossima partita potrebbe essere già decisiva

Dopo la sconfitta contro Ruud, Alcaraz è praticamente obbligato a vincere le prossime due per essere quasi sicuro di riuscire a qualificarsi per le semifinali delle Nitto ATP Finals. Per quanto sia già capitato che un giocatore riuscisse a passare la fase a gruppi con una sola vittoria a referto, per essere sicuro di giungere tra i migliori quattro del torneo – e magari anche da primo – Carlos dovrebbe vincere i prossimi due match – contro Andrey Rublev e Alexander Zverev – senza perdere set, in modo da essere certo del passaggio dei gironi anche in caso di tre giocatori a quota due successi.