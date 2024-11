ATP Finals, Sinner mette in difficoltà anche Thiago Motta: Alcaraz lo prende in giro e svela il soprannome di Jannik

E’ il grande giorno del debutto di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino: il tennista azzurro scende in campo nel match contro l’australiano de Minaur e l’allenatore della Juve fa una rivelazione

E’ il grande giorno di Jannik Sinner. L’Italia sembra pronta a fermarsi per vedere il match d’esordio dell’azzurro alle ATP Finals di Torino che sfida l’australiano Alex de Minaur. La mania di Jannik cresce e stasera sfiderà anche uno dei grandi big match della serie A vista la quasi contemporaneità con la sfida di San Siro tra Inter e Napoli.

Sinner mette in difficoltà Thiago Motta

I numeri dell’ultimo anno riescono a descrivere solo in parte quella che da più parti viene già definita la Sinner-mania. Il tennista italiano è diventato un po’ come la nazionale, quando gioca sono tutti pronti a sospendere qualsiasi attività pur di guardare la partita. E per dare un ulteriore senso a quello che sta succedendo ci si può rifare alle parole dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta che ha rivelato: “Questa sera non so se guarderò Inter-Napoli o Sinner. Jannik mi piace tantissimo. I miei figli giocano a tennis e vengono qui la prossima settimana per vederlo giocare. Vorrebbero tanto conoscerlo. Vedrò come devo fare, magari alla fine userò due televisioni”.

Il soprannome di Sinner e lo sfottò di Alcaraz

Tanti i contenuti realizzati dall’ATP in questi giorni che hanno preceduto i match delle ATP Finals, tra questi anche una conversazione molto divertente e divertita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che ha svelto anche qualche piccolo retroscena sulla loro rivalità amicizia. E c’è spazio per qualche piccola rivelazione con lo spagnolo che dice: “Ti chiamo come fanno tutti gli altri nello spogliatoio: Carrot (carota ndr)”. Mentre per Sinner il soprannome di Carlos è la Bestia. Ma c’è spazio anche per qualche sfottò tra i due con Alcaraz che non ha dubbi nel rivelare quale è il colpo che non prenderebbe dall’italiano: “Le tue volèe” dice senza neanche starci a pensare. Ma lo spagnolo non ha problemi ad ammettere: “Giocare contro di te a volte è un incubo, non sbagli mai. Giochi i punti sempre allo stesso modo”.

Sinner-de Minaur: si comincia alle 20.30

Ma il tempo delle parole, degli sfottò e delle risate è destinato a finire presto. A Torino va in scena la prima giornata di gare con la sfida tra Medvedev e Fritz che apre il tabellone di singolare e poi con l’appuntamento più atteso con la sfida tra Jannik Sinner e Alex De Minaur. Una partita che potrebbe attrarre l’attenzione di tantissimi appassionati italiano visto che il match oltre che ssh Sky sarà trasmesso alle 20.30 circa anche su Rai2. E per una volta anche un match di grandissima importanza come Inter-Napoli potrebbe andare in secondo piano.