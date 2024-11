ATP Finals, Lorenzo Sonego non perdona Rublev: “Con me è stato scorretto” ma sarà a Torino per fare il tifo per Sinner

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Lorenzo Sonego non l’ha mandata giù. Nonostante una grade esperienza nel mondo del tennis, il piemontese non ha accettato l comportamento di Rublev che a Metz lo ha eliminato prima di fingere un infortunio e ritirarsi. Una decisione arrivata dopo che si era aperta con sicurezza una “posizione” nelle ATP Finals di Torino con il russo che ha fatto subito i bagagli per volare in Italia.

Sonego torna sul comportamento di Rublev

Il tennista piemontese è stato coinvolto suo malgrado in una polemica in vista delle Finals di Torino e nel corso di un’intervista a Ubitennis torna proprio sul caso Rublev: “Non si è comportato in maniera molto corretta perché comunque c’è gente che va ai tornei per giocarli e per cercare di fare bene. C’è gente che vuole andare avanti. Magari c’erano dei lucky loser che potevano entrare in tabellone e lui gli ha tolto il posto. Così come ha tolto la possibilità a me di andare avanti quando sapeva già di non giocarlo. Non è stato molto corretto e rispettoso nei miei confronti anche perché l’allenatore già gli aveva detto che si sarebbe ritirato. E’ arrivato in campo con le valigie e non è stata una bella cosa”.

L’emozione delle Finals a Torino

Lorenzo Sonego a Torino e alle ATP Finals ci sarà ma solo nelle vesti di spettatore e di tifoso come ha rivelato. Il piemontese e grande tifoso del Toro non si vuole perdere l’atmosfera intorno al tennis nella sua città: “Per me si tratta della settimana più bella dell’anno. A Torino si respira tennis, la mia passione nella mia città. Secondo me sarà una bella settimana e cercherò di divertirmi al massimo. Sarà emozionante per Jannik, Andrea e Simone ma anche per me vederli giocare. Andrò tutti i giorni. Ma prima vado allo stadio a vedere il derby”.

Sonego: un 2024 da archiviare

L’ultima stagione non è stata di certo la migliore per Lorenzo Sonego. Dopo la vittoria in Coppa Davis con l’Italia nello scorso novembre ci si aspettava un anno diverso dal piemontese che invece ha avuto tante difficoltà che lo hanno portato anche a separarsi dall’allenatore storico Arbino e decidere di affidarsi alla guida di Fabio Colangelo. Ma soprattutto è arrivato un piccolo calo nella classifica ATP che lo ha portato dal 46esimo al 51esimo attuale proprio nella stagione in cui molti si aspettavano maggiore continuità da parte sua.

ATP Finals: il programma