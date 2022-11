ATP Finals, decisi gli 8 che andranno a Torino

03-11-2022 11:45

Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Rafa Nadal, Andrey Rublev, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas. Saranno questi gli 8 “Maestri” che si giocheranno le Nitto ATP Finals, che si giocheranno a Torino dal 13 al 20 novembre.

Gli ultimi qualificati in ordine di tempo sono Felix Auger-Aliassime, in grandissima forma e vincitore recentemente di due tornei, e Rublev. Questi due tennisti hanno approfittato delle due sconfitte degli unici tennisti che ancora potevano insidiare la loro posizione nella Race to Turin.

Decisivi i Ko, per entrambi, nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo della stagione. Partiamo dalla dura sconfitta di Hubert Hurkacz. Il polacco, l’anno scorso a Torino, in questa stagione non avrà più di un posto da sostituto, avendo perso contro un dei tennisti più in forma del momento, ovvero Holger Rune, col danese che ha vinto nettamente 7-5 6-1.

L’altro giocatore che ha perso e che deve rinunciare al sogno Finals è Taylor Fritz, che si è visto sconfiggere da Gilles Simon, all’ultimo torneo della carriera. Simon, dopo la durissima lotta contro Murray, ha trovato il successo anche con Fritz grazie al punteggio di 7-5 5-7 6-4.