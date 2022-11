ATP Finals, Ruud batte Rublev e ora sfida Djokovic

19-11-2022 23:09

È Casper Ruud il secondo qualificato per l’ultimo atto delle Nitto ATP Finals 2022 in corso a Torino. Al Pala Alpitour il tennista norvegese ha infatti avuto la meglio sul russo Andrey Rublev in due set dopo appena un’ora e otto minuti di gioco con il punteggio di 6-2, 6-4.

Il norvegese, dopo aver perso la sua prima semifinale nel torneo di fine stagione un anno fa, sempre a Torino è riuscito così a raggiungere l’atto conclusivo delle Finals. Ruud andrà così a sfidare il serbo Novak Djokovic, che cercherà di vincere la manifestazione per la sesta volta.

Nella seconda semifinale non c’è stato tanto scampo per Rublev, che sotto 3-2 nel primo set ha poi ceduto tre game di fila perdendo 6-2. Nel secondo il russo è partito malissimo, con Ruud avanti 4-0. Poi ha rimediato i danni fino al 6-4 conclusivo.

Adesso per Ruud, già sicuro di salire tra i primi tre del mondo, ci sarà da sfavorito la finale contro Djokovic, che ha battuto in semifinale Taylor Fritz. Tre i precedenti, finora tutti vinti dal serbo, tra cui quello alle Finals della passata stagione.

Queste le prime parole di Ruud dopo la semifinale vinta: “Ho giocato uno dei migliori tennis della mia vita, non pensavo di poter arrivare così in fondo”. Domenica alle 19 la tanto attesa sfida con Djokovic.