ATP Finals, Sinner debutta domenica sera contro de Minaur: il programma. E da Agassi arriva il complimento più bello

Sinner scenderà in campo alle 20.30 contro l’australiano: i match con Medvedev e Fritz in programma martedì e giovedì. Esordiscono lunedì invece gli azzurri del doppio Bolelli e Vavassori contro Bopanna ed Ebden

E’ tutto pronto per le ATP Finals. Il torneo che chiude la stagione del mondo del tennis e mette a confronto i migliori giocatori al mondo si giocherà a Torino a partire da domenica. E ovviamente quest’anno le attenzioni del pubblico italiano saranno tutte per Jannik Sinner che arriva all’appuntamento da numero 1 al mondo.

Il programma di Sinner a Torino

Il primo match di Jannik Sinner nelle ATP Finals è in programma domenica sera alle ore 20.30, l’azzurro giocherà la sua prima partita contro l’australiano Alex de Minaur con cui ha un cammino fin qui perfetto visto che l’azzurro vanta 7 vittorie in altrettanti incontri. Poi tornerà in campo nella giornata di martedì o contro Fritz o contro Medvedev (si incroceranno i vincenti dei primi due match e poi i due che hanno perso all’esordio). Il terzo match del girone è invece in programma giovedì 14 novembre e anche in questo caso con orario ancora da stabilire.

Alcaraz e Zverev in campo lunedì

L’altro girone delle ATP Finals comincerà il proprio cammino nella giornata di lunedì con il match alle 14 tra Alcaraz e Ruud e quello alle 20.30 tra Zverev e Rublev, poi si scenderà nuovamente in campo mercoledì e venerdì con gli accoppiamenti che saranno decisi dai risultati della sfida di esordio.

Vavassori e Bolelli: la prima contro Bopanna-Ebden

Comincerà lunedì anche il percorso di Andrea Vavassori e Simone Bolelli, i due azzurri che si sono qualificati per le Finals di doppio. Il primo impegno è già di quelli durissimi contro una coppia esperta e forte come quella formata da Bopanna ed Eben in programma alle ore 18. Nel gruppo degli azzurri anche la coppia formata da Arevalo e Pavic e da Krawietz e Puetz con i match seguenti che si giocheranno di mercoledì e di venerdì.

Il complimento di Agassi a Sinner

Prima di scendere in campo per le Finals, Jannik Sinner incassa anche un complimento molto bello da parte di un ex numero 1 al mondo come Andre Agassi: “Adoro Sinner, è una bravissima persona, molto umile e sempre attento a tutti. E’ facile andare d’accordo con lui, è una persona molto interessante. Se c’è una cosa che ho apprezzato nella mia vita da tennista è la sensazione che hai quando colpisci la pallina e Jannik la colpisce in maniera semplicemente perfetta. Mi ricorda molto la sensazione che cercavo io. Darren Cahill? C sono un paio di allenatori che sono davvero bravi: Brad Gilbert e Darren. Ha sempre le parole giusto al momento giusto. Ha allenato tanti numeri 1 al mondo: me, Hewitt, Halep e ora Janni. Darren è il migliore”.

ATP Finals: tutto quello che c’è da sapere