Atp Finals, Sinner fa tremare Medvedev: resa tra gli applausi

18-11-2021 23:56

Si conclude con una sconfitta, ma più che onorevole, la prima esperienza di Jannik Sinner alle Atp Finals.

Al PalaAlpitour di Torino il tennista altoatesino ha perso in tre, combatutissimi set contro Daniil Medvedev nel match che ha concluso il Gruppo Rosso, vinto proprio dal russo con tre successi in altrettanti incontri.

I parziali rendono idea dell’andmento del match: 6-0, 6-7(5), 7-6(8).

Sinner di fatto non è sceso in campo nel primo set, durato appena 22 minuti, nel quale tuttavia Medvedev gioca un tennis stellare. Nel secondo e nel terzo parziale invece c’è gara vera, anzi Sinner a tratti riesce anche a giocare meglio del numero due del mondo, ma appena Jannik scatta, l'”Orso” si fa sentire: break di Sinner nel quinto gioco del secondo set e controbreak immediato di Medvedev, che però cede al tiebreak.

Il match si allunga e Sinner sfrutta l’onda emotiva portandosi sul 4-2 con un break, ma Daniil non ci sta, conquista tre giochi consecutivi e questa volta la spunta al tiebreak.

A fine match, però, applausi da tutto il palazzetto, Medvdev compreso, per il prodigio azzurro, che alle Finals ha solo dato l’arrivederci.

Per Sinner la prima volta alle Finals, con solo due match disputati per essere subentrato a Matteo Berrettini, è comunque stata più che positiva, grazie alla vittoria su Hurkacz valsa il ritorno nella top ten del ranking Atp, al decimo posto.

Per Medvedev, invece, parso in gran forma, il torneo prosegue con la semifinale e, sullo sfondo, la possibilità di affrontare Novak Djokovic in finale nella rivincita delle finali degli Us Open e di Parigi-Bercy.

OMNISPORT