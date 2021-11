12-11-2021 14:01

“Il pubblico tiferà per Berrettini: qui a Torino è una star, piace a tutti e vorranno che vinca”. Così il tedesco numero 3 Alexander Zverev, presente a Torino in vista delle ATP Finals che cominciano domenica al Pala Alpitour. “Medvedev ha vinto l’Us Open, io ho trionfato alle Olimpiadi – aggiunge in conferenza stampa – e Djokovic meriterebbe di essere ancora il primo al mondo, ma poi ci siamo io, Medvedev, Tsitsipas e Rublev”.

OMNISPORT