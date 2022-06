ATP Halle 2022: Jannik Sinner dà forfait

10-06-2022 13:05

Niente da fare per Sinner. Come riportato da SuperTennis, l’altoatesino ha deciso di dare forfait per il torneo di Halle a cui avrebbe dovuto prendere parte la prossima settimana. Il motivo è molto probabilmente riconducibile al fatto che il tennista italiano non sia al top della forma e che voglia recuperare dai noti problemi fisici che hanno costellato il suo 2022.

Ricordiamo che Sinner aveva dovuto abbandonare il Roland Garros durante gli ottavi di finale del Roland Garros 2022 a causa di un problema al ginocchio sinistro. Il fastidio rimediato a Parigi, evidentemente non è scemato del tutto, ma adesso il vero quesito che si pongono tifosi e addetti ai lavori è se Sinner riuscirà ad essere presente a Wimbledon.

Il torneo sul grass di Londra è in partenza il prossimo 27 giugno e considerate le sue difficoltà e il fatto che quest’anno la kermesse di tennis più importante del Regno Unito non assegna punti ATP, i dubbi sulla presenza dell’altoatesino aumento esponenzialmente.

Vedremo se Sinner sceglierà di seguire un iter simile a quello di Carlos Alcaraz, anch’egli fermo per un problema fisico (al gomito) e al via dei Championships senza partite sull’erba. Nel caso in cui Sinner scegliesse di dare forfait anche a Londra, questa scelta andrebbe senza dubbio apprezzata e vista proprio in funzione del fatto del suo pieno recupero fisico, al fine di evitare altre problematiche in futuro.

L’unica buona notizia sull’assenza di Sinner nel torneo di Halle però, è quella che permette a Musetti di entrare nel tabellone principale, senza dover affrontare le qualificazioni.