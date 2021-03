ATP Marsiglia, la voglia di Jannik Sinner

Molte meno sofferenze per Jannik Sinner nel secondo turno dell’Open 13 Provence” torneo ATP 250 da 334.240 euro di montepremi in corso sul veloce indoor di Marsiglia, nella Francia meridionale. L’altoatesino ha sconfitto oggi, in poco più di un ora di gioco, Hugo Gaston, n.166 del ranking e in gara con una wild card.

Un match molto più convincente dal punto di vista della prestazione per Sinner (finito con un secco 6-4; 6-1) rispetto al match contro Barrere, n.115 ATP:

“Il primo set è stato complicato e poteva esserlo anche di più. Nel secondo ho cercato di giocare in maniera profonda. Il mio primo obiettivo è continuare a migliorare. Mi piace giocare sul veloce e indoor: non vedo l’ora di tornare in campo per i quarti di finale”.

Ad attenderlo nei quarti ci sarà il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev, n.3 ATP e n.1 del seeding, ed il bielorusso Egor Gerasimov, n.76 del ranking.

OMNISPORT | 10-03-2021 21:15